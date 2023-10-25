شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردني: قتل 6 آلاف فلسطيني ليس دفاعا عن النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا أيمن الصفدى وزير الخارجية الأردني، مجلس الأمن لتبني قرار بوقف الحرب في غزة.

وأضاف وزير الخارجية الأردني،، خلال كلمته بمجلس الأمن :"ينعم الإسرائيليون بالأمن حين ينعم به الفلسطينيون، وقتل 6 آلاف فلسطيني ليس دفاعا عن النفس".

وتابع أيمن الصفدى :"أي محاولة لتهجير الفلسطينيين هي جريمة حرب، وندين كل أشكال العنف وقتل المدنيين، وكفى موتا وعنفا وازدواجية من المجتمع الدولي".