شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردني: حل الدولتين هو الوحيد الذي يحقق السلام الشامل والعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن الصفدى وزير الخارجية الأردني، إن حل الدولتين هو الوحيد الذي يحقق السلام الشامل والعادل، لافتا إلى أن إسرائيل تنتهك قوانين المجتمع الدولي دون رادع.

وأضاف وزير الخارجية الأردني،، خلال كلمته بمجلس الأمن :"علينا السعي لتكون هذه الحرب الأخيرة في سلسلة الحروب".

وتابع أيمن الصفدى :"حل الدولتين هو الوحيد الذي يحقق السلام الشامل والعادل، ومصداقية الأمم المتحدة تتآكل".