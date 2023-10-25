شكرا لقرائتكم خبر عن 400 شهيد و650 مصابا إثر غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة منذ الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 400 فلسطيني، بينهم أطفال، وأصيب أكثر من 650 آخرين وصفت جروح بعضهم بالحرجة والخطيرة، إثر غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة منذ صباح اليوم.



وطالت الغارات التي نفذتها طائرات حربية إسرائيلية، عددا من منازل المواطنين في بني سهيلا، وعبسان الكبيرة والجديدة، وخزاعة، شرق خان يونس، وغرب محافظة رفح جنوب قطاع غزة، ومنطقة الحدبة غرب دير البلح، وسط القطاع، وجباليا شمالا.



وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 6 أشخاص وعدة إصابات في قصف إسرائيلي لمنزل غرب محافظة رفح جنوب قطاع غزة، و5 شهداء وعدد من الجرحى بقصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة الحدبة غرب دير البلح، وسط القطاع، و5 شهداء باستهداف طائرات الاحتلال منزلا في النصيرات.



ووصل إلى مُستشفى ناصر بخان يونس، 25 شهيدًا، وعشرات الإصابات بيتها حرجة وخطيرة، حتى وقت أعداد التقرير، جراء قصف عنيف من قبل طائرات الاحتلال.



كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل مدير مستشفى الدرة للأطفال الدكتور كمال خطاب، ما أدى إلى استشهاد زوجته وابنتيه ونجله الصغير، وإصابته بجروح حرجة.

كما استشهد فلسطينيان على الأقل، وأصيب آخرون، بفعل استهداف طائرات الاحتلال منزلاً في دير البلح وسط القطاع.

وشهدت مناطق شرق خان يونس المُحاذية للحدود قصف مدفعي عنيف جدًا، وإطلاق نيران على المنازل المجاورة من قبل الرشاشات الثقيلة. كما طالت الغارات شارع الوحدات شمال مدرسة الشيخ جبر في مُخيم خان يونس، وتسببت بدمار واسع في عدد من المنازل ووصول عشرات الإصابات والشهداء حتى اللحظة.



وأفادت مصادر باندلاع حريق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل دخانية وفسفورية في شارع النزهة وسط جباليا شمال قطاع غزة، وبإطلاق قنابل دخانية وفسفورية في أجواء شمال قطاع غزة ما تسبب بحالات اختناق في صفوف السكان.

وأوضح المصادر أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية، حتى وقت إعداد التقرير، لانتشال عدد من الضحايا من تحت أنقاض المنازل المستهدفة.



وتتواصل الغارات الإسرائيلية على الأحياء السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفة إصابات وجرحى في صفوف المواطنين، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى أكثر من 5795 شهيدا، وإصابة أكثر من 18 ألف آخرين بجروح متفاوتة، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وما زال نحو 1500 من المواطنين تحت أنقاض المنازل التي تعرضت للقصف، منهم 630 طفلا.