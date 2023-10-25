شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو لعقد دورة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في الجامعة العربية لمواجهة جرائم إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت دولة الكويت، الثلاثاء إلى عقد دورة استثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية؛ لبحث سبل مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من المنظور العالمي لحقوق الإنسان.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان الثلاثاء - أن هذا الطلب يأتي نتيجة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين وسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولحث المجتمع الدولي على العمل لوقف إطلاق النار بشكل فوري وضمان وصول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن أهالي قطاع غزة.

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