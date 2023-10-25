شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الهلال الأحمر في غزة: المستشفيات ستتحول لـ"مقابر جماعية" خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بشار مراد، مدير عام الهلال الأحمر في قطاع غزة، إن مستشفيات قطاع غزة تعيش معاناة غير مسبوقة.

وأضاف، في حواره مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن المستشفيات توشك أن تتحول لمقابر جماعية، نتيجة الاستهداف وانقطاع الكهرباء ونفاذ الوقود، الأمر الذي قد يخرجها عن الخدمة خلال 48 ساعة.

وصلت قرابة 50 شاحنة على مدار الأيام الثلاثة الأولى، وتتنوع بين المساعدات الطبية والغذائية، لكنها غير كافية بالطبع، لأن احتياجات سكان القطاع تفاقمت على مدار 18 يوما من القصف، وهناك عجز كبير في السوق المحلي، بعد استنزاف كميات كبيرة من المستلزمات الطبية، وقصف العديد من المحلات التجارية، ما فاقم الوضع بالنسبة للاحتياجات الغذائية والطبية.

ويعاني السكان في شمال غزة، من عدم وصول أي مساعدات غذائية أو طبية، بسبب عدم سماح إسرائيل بوصول المساعدات إلى شمال القطاع.