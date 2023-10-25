شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودي: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لوقف الحرب في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أن على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لوقف الحرب في غزة.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، خلال كلمته بمجلس الأمن، أن كارثة وشيكة في غزة تنذر بعواقب وخيمة على المنطقة ، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني تحت القصف والحصار والمجتمع الدولي صامت.

وتابع فيصل بن فرحان، أن مجلس الأمن عاجز عن اتخاذ قرار يوقف الحرب في غزة، والسلام المستدام يكون بحل الدولتين، وتجاهل أسباب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يحل المشكلة.