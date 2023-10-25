شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية تخصص 3 مليارات دينار لدعم سكان غزة بالأدوية والأغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، 3 مليار دينار (الدينار يوازي حوالي 2.3 دولار) لدعم سكان غزة بالأدوية والأغذية.

الحكومة العراقية تخصص 3 مليار دينار لدعم سكان غزة بالأدوية والأغذيةلحظة بلحظة.. الحرب في غزة في يومها الـ18

وجاء في بيان الحكومة العراقية: "في متابعة لإرسال المعونات والمواد الإغاثية لقطاع غزّة في الأراضي العربية المحتلة، أقرّ مجلس الوزراء تخصيص وزارة المالية مبلغاً مقداره 3 مليارات دينار إلى جمعية الهلال الأحمر العراقي من احتياطي الطوارئ لدعم سكان غزّة من الأدوية والأغذية".

وتابع البيان: "تأتي المعونات بسبب ما يتعرضون له من قصف وحشي صهيوني، وذلك استنادا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023-2024-2025)".

وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر العراقي نقل 32 طنا من المساعدات الغذائية بالتعاون مع حكومة العراق إلى مطار بغداد تمهيدا لنقلها للأهالي في قطاع غزة عبر مصر، ضمن حملة "فزعة عراقية للأقصى".

وذكرت جمعية الهلال الأحمر العراقي مباشرتها بهذا الأمر، وقالت في بيان: "يقوم الهلال الأحمر العراقي بنقل الدفعة الأولى من المساعدات الغذائية والتي تبلغ أكثر من 32 طنا إلى مطار بغداد بغية إرسالها جوا عن طريق الطائرات العراقية إلى جمهورية مصر ليتم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني".