شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر فلسطينية، الليلة، استشهاد الشاب الفلسطيني خالد سلام فقهاء (19 عاما) من طولكرم، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أسبوع.

وكان الشاب فقهاء أصيب بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت في طولكرم شمال غرب الضفة الغربية، وقد وصفت إصابته بالحرجة، ونقل إثرها إلى إحدى مستشفيات مدينة نابلس، حيث أعلن الليلة عن ارتقائه شهيدا. وبارتقاء الشاب فقهاء، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الجاري، إلى 96 شهيدا.

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