شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا دفاع الكويت والسعودية يبحثان فى الرياض علاقات التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الاحمد الصباح مع وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان الثلاثاء علاقات التعاون الثنائي وعددا من الموضوعات الاقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن ذلك جاء في لقاء جمعهما بالعاصمة السعودية (الرياض) بمناسبة الزيارة الرسمية للشيخ أحمد الفهد للمملكة العربية السعودية.

وأشاد الشيخ احمد الفهد - خلال اللقاء - بعمق العلاقات التاريخية العريقة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وحرص الجانبين على تعزيزها وتطويرها على كافة الأصعدة والمستويات.‏

كما أعرب الفهد عن شكره وتقديره للأمير خالد بن سلمان على ما لقيه والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة من حفاوة استقبال وكرم ضيافة، مؤكدا أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات والتي تدعم التنسيق والتعاون والتشاور المتبادل بين البلدين الشقيقين.‏

ووصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي والوفد الرسمي المرافق له إلى (الرياض) اليوم حيث كان في استقباله لدى وصوله وزير الدفاع السعودي وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.