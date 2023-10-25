شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف: أكثر من 400 طفل يقتلون أو يصابون فى غزة يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في بيان لها، أن أكثر من 400 طفل في غزة يصابون أو يقتلون يوميا منذ بداية التصعيد.

وجاء في البيان: "على مدى الأيام الـ 18 الماضية، نتيجة للهجمات المستمرة على قطاع غزة، قتل 2360 طفلا وأصيب 5364".

ووفقا لليونيسيف، فإن أكثر من 400 طفل في غزة يصابون أو يقتلون يوميا.

وتابع البيان: "أكثر من 30 طفلا إسرائيليا لقوا حتفهم منذ بداية تصعيد الصراع، ولا يزال العشرات في الأسر في قطاع غزة".

هذا ودخلت الحرب في غزة يومها الثامن عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.