شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يوقع اتفاقتى تمويل مع رئيسة المفوضية الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، على وثيقتين مع رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين.

وذكرت الرئاسة الموريتانية، أن الوثيقة الأولى تتعلق بمبادرة فريق أوروبا، الهادفة إلى دعم تطوير البنية التحتية اللازمة في موريتانيا لتمكين إنتاج ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر، وتشجيع خلق فرص عمل لائقة، خاصة للشباب، ودعم القطاع الخاص وتعزيز بيئة ريادة الأعمال؛ وكذلك المساهمة في تنمية المهارات من خلال التكوين الفني والمهني ودعم البحث والتنمية من أجل توفير القوى العاملة المؤهلة التي يتطلبها النظام البيئي للهيدروجين؛ وتعزيز الإطار القانوني والجبائي، وتحسين مناخ الأعمال من أجل خلق بيئة استثمارية مواتية لتطوير استغلال الهيدروجين والأنشطة المرتبطة به مثل الصلب الأخضر.

وأضافت أن الوثيقة الثانية، تتعلق بخطة عمل سنة 2024 بغلاف تمويلي قدره 37 مليون يورو ستسمح بتنفيذ جميع التمويلات البالغة 125 مليون يورو المخصصة للفترة 2021-2024 للتعاون الإنمائي في إطار أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة.

وتتضمن خطة العمل أربعة أصناف من الدعم لتسهيل الولوج إلى أغذية جيدة وبأسعار معقولة وتعزيز أنظمة الصيد الصديقة للبيئة وتعزيز سلسلة قيمة الصيد. كما ستشارك في تمويل بناء البنية التحتية البحرية وكذلك منع النزاعات وتعزيز الحوار من خلال تعزيز تقديم الخدمات الثقافية والرياضية من جهة، ودعم مبادرات المجتمع المدني التي تمثل الشباب ودعم إدارة أفضل للحدود من خلال معابر حدودية فعالة والتعاون مع المجتمعات المحلية.