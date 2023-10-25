شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء الضفة الغربية إلى 100 منذ بدء التصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 100 منذ بدء التصعيد، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكان قد أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، إن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بلغ 5791 شهيدا منهم 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنا، إضافة إلى إصابة 16297 مواطنا بجراح مختلفة.

وأوضح القدرة، أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بلغت 644 مجزرة راح ضحيتها 4292 شهيدا، ولازال العدد الأكبر منهم تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات الساعات الماضية أوقع 305 طفلا و173 نساء و 78 مسن.