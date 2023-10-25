سوريا تعلن مقتل 8 عسكريين وإصابة 7 آخرين في قصف جوي إسرائيلي على ريف درعا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الدفاع السورية، في بيان لها، إن "العدوان الإسرائيلي الذي تم تنفيذ، حوالي الساعة ١.٤٥من فجر اليوم، استهدف عدد من النقاط العسكرية في ريف درعا، ما أدى أيضا إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

17 أكتوبر, 20:58 GMT

وقال الجيش في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "استجابةً لإطلاق الصواريخ من سوريا نحو إسرائيل أمس، قامت طائرات مقاتلة من جيش الدفاع الإسرائيلي بضرب البنية التحتية العسكرية وقاذفات "مورتر" التابعة للجيش السوري".

وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفاد مصدر أمني رفيع المستوى، لوكالة "الخليج 365"، بأن عدوانا إسرائيليا استهدف بعض المواقع في ريفي درعا الغربي الأوسط، المتاخم لحدود الجولان المحتل، أقصى جنوب غرب سوريا.

وأضاف المصدر أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل، باتجاه بعض المواقع في ريف درعا.

أمس, 23:11 GMT

وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهيستيريا التي تعاني منها بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.