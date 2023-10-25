محمد بن سلمان يؤكد ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة وإدخال المساعدات

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأنباء السعودية - واس، بأن "الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الأمريكي جو بايدن"، مشيرة إلى أنه "جرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً والجهود المبذولة بشأنها".

وأكد ولي العهد السعودي، على "ضرورة العمل بشكل فوري لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، ورفض استهداف المدنيين بأي شكل أو استهداف البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية أو التهجير القسري".

كما شدد على "ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والحفاظ على الخدمات الأساسية والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية".

17 أكتوبر, 14:05 GMT

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قال إن مجلس الأمن الدولي غير قادر على القيام بدوره والوصول إلى قرار لحل الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال بن فرحان، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء: "اليوم نرى المجلس عاجزا عن القيام بالدور المناط به وتأخره في التوصل إلى قرار يعالج هذه الأزمة".

وتابع بأنه "لقد آن الأوان لأن يتخذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي موقفا حازما جادا لإيقاف العمليات العسكرية، بما يضمن حماية المدنيين وإنهاء الحصار ويكفل إيصال المساعدات الإنسانية".

14 أكتوبر, 16:26 GMT

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، فيما تمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

10 أكتوبر, 11:48 GMT

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.