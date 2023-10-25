محمد بن سلمان يؤكد ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة وإدخال المساعدات

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وأكد ولي العهد السعودي، على "ضرورة العمل بشكل فوري لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، ورفض استهداف المدنيين بأي شكل أو استهداف البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية أو التهجير القسري".
كما شدد على "ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والحفاظ على الخدمات الأساسية والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية".
17 أكتوبر, 14:05 GMT
وقال بن فرحان، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء: "اليوم نرى المجلس عاجزا عن القيام بالدور المناط به وتأخره في التوصل إلى قرار يعالج هذه الأزمة".
وتابع بأنه "لقد آن الأوان لأن يتخذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي موقفا حازما جادا لإيقاف العمليات العسكرية، بما يضمن حماية المدنيين وإنهاء الحصار ويكفل إيصال المساعدات الإنسانية".
14 أكتوبر, 16:26 GMT
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، فيما تمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
10 أكتوبر, 11:48 GMT
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.