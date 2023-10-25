شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فلسطين: فشل مجلس الأمن في وقف المجازر أمر لا يغتفر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن من واجب مجلس الأمن وقف المجازر التي تُنفذ بحق الشعب الفلسطيني، وأن فشل مجلس الأمن المستمر أمر لا يغتفر.

ودعا المالكي مجلس الأمن الدولي إلى وقف المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

فرض الموت والدمار

وأكد المالكي أن من واجب مجلس الأمن وقف هذه المجازر، كما أن المجتمع الدولي ملزم بموجب القانون الدولي ملزم بوقفها، ومن واجبنا الإنساني الجماعي أن نوقفها، مشددًا على أنه في هذه الظروف فإن فشل مجلس الأمن المستمر أمر لا يغتفر.

وأضاف أنه لا يوجد أي قدر من المساعدات الإنسانية يمكن أن يعالج الوضع إذا فرض المزيد من الموت والدمار والخراب على أهلنا في غزة.

ودعا وزير الخارجية الفلسطيني في ختام كلمته أمام مجلس الأمن، إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، والعمل العاجل على تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء قطاع غزة، ومنع التهجير القسري، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق العدالة من خلال المساءلة والمحاسبة.