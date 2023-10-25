شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممي يحذر من احتمال امتداد الصراع إلى المنطقة كلها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، من تزايد خطر تدهور الوضع في الضفة الغربية، قائلًا إن امتداد الصراع إلى المنطقة لا يزال كبيرًا أيضًا.

وأشار وينسلاند في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي الذي يناقش الوضع في فلسطين، إلى تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي كان قد وصل إلى مستويات مثيرة للقلق قبل الحرب الحالية.

ولفت إلى أن التصعيد أدى إلى استشهاد 95 فلسطينيًا، بينهم 28 طفلًا، على أيدي الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المنسق الأممي المجتمع الدولي إلى توظيف كل الجهود الجماعية لوقف إراقة الدماء، ومنع أي توسع إضافي للأعمال العدائية في المنطقة.

انتقادات لاذعة للمحتل الإسرائيلي

وجه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش انتقادات لاذعة للمحتل الإسرائيلي بسبب استمرار عدوانه على قطاع غزة.

وقال أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية: "إن الشعب الفلسطيني خضع على مدى 56 عامًا للاحتلال الخانق".

عنف الاحتلال

وتابع جوتيريش: "الفلسطينيون رأوا أرضهم تلتهمها المستوطنات ويعمها العنف، واقتصادهم يخنق، وشعبهم يشرد، ومنازلهم تهدم، وآمالهم في حل سياسي لمعاناتهم تتلاشى".

وأضاف: "حماية المدنيين لا تعني إصدار الأوامر لأكثر من مليون شخص بإخلاء منازلهم والاتجاه جنوبًا، حيث لا يوجد مأوى ولا غذاء ولا مياه ولا دواء ولا وقود، ثم الاستمرار في قصف الجنوب نفسه".

انتهاك القانون الإنساني

وأعرب عن بالغ قلقه العميق جراء الانتهاك الواضح للقانون الإنساني الدولي الذي نشهده في غزة، ولا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

ووصف جوتيريش خلال جلسة مجلس الأمن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بأنها قطرة في بحر بالنسبة لحجم الاحتياجات الهائلة، مشددًا على ضرورة توصيل المساعدات بدون قيود.