شكرا لقرائتكم خبر عن العريش.. المغرب يرسل طائرتي مساعدات للفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة الخارجية المغربية في بيان مساء الثلاثاء، أن طائرتين عسكريتين محملتين بمساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين غادرتا المطار العسكري بمدينة القنيطرة شمالي الرباط في اتجاه مطار العريش بمصر.

وأضاف البيان، أن هذه المساعدات تشمل "كميات مهمة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمياه، وأنه سيجري تحديد آليات إرسال هذه المساعدات العاجلة بتنسيق مع السلطات المصرية والفلسطينية".

وكان بيان للوزارة يوم الإثنين أفاد بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أعطى تعليماته من أجل إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للسكان الفلسطينيين المتضررين من الغارات الإسرائيلية.

عشرات المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين

وخرجت عشرات المظاهرات في مختلف المدن المغربية، كان أكبرها الأسبوع الماضي بمدينة الرباط، إذ قدر المنظمون وشهود عيان المتظاهرون بعشرات الآلاف.

وعبر المتظاهرون عن مناصرتهم للقضية الفلسطينية، ونددوا بالغارات الإسرائيلية خاصة على قطاع غزة، وطالبوا بلادهم بوقف التطبيع مع اسرائيل.