شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الماليزي: ما يحدث في غزة هو ذروة همجية العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن ما يحدث من فظائع في غزة هو ذروة الهمجية في هذا العالم

وقاد إبراهيم نحو 16 ألفًا خرجوا للتعبير عن دعمهم للفلسطينيين والتنديد بأفعال إسرائيل "الهمجية" في قطاع غزة، وكذلك بمؤيديها الغربيين.

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وكان التجمع في العاصمة الماليزية كوالالمبور، هو الأكبر في سلسلة من المظاهرات التي خرجت في ماليزيا ذات الغالبية المسلمة في الأسابيع الماضية.

وحمل المتظاهرون العلم الفلسطيني ولافتات، وهتفوا "تحيا فلسطين" و"يسقط الاحتلال الإسرائيلي".

رفض الضغوط الغربية

وقال أنور إبراهيم للحشود المتجمعة في استاد مغلق في كوالالمبور: "إن من الجنون أن يسمحوا بذبح الناس وقتل الرضع وقصف المستشفيات وتدمير المدارس، إنها ذروة الهمجية في هذا العالم".

وأضاف "نحن مع الشعب الفلسطيني أمس واليوم وغدًا"، مضيفًا أن الدعم من الولايات المتحدة وأوروبا يعزز موقف الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس الوزراء الماليزي الأسبوع الماضي، إنه يرفض الضغوط الغربية للتنديد بالمقاومة الفلسطينية، ودعا إلى الوقف الفوري للقصف في غزة وفتح ممر إنساني.