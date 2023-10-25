شكرا لقرائتكم خبر عن اقتحام جديد لباحات "الأقصى" بالتزامن مع القصف الوحشي لغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب وكالة الأنباء وفا، فإن مستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وادوا طقوسا تلمودية في باحاته.

أخبار متعلقة رئيس الوزراء الماليزي: ما يحدث في غزة هو ذروة همجية العالم العريش.. المغرب يرسل طائرتي مساعدات للفلسطينيين

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وأوقفت عند أبواب المسجد، الطلبة وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد.

كما نصبت شرطة الاحتلال حاجزاً قرب باب الأسباط بالقدس، وفتشت المركبات وتسببت بأزمة خانقة.

إغلاق الأقصى

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، ومنعت دخول أي شخص لأداء الصلاة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن "سلطات الاحتلال ترفض إدخال أي شخص إلى المسجد الأقصى المبارك، بعدما أغلقت جميع أبوابه بشكل مفاجئ".

تحذير أممي

حذر المنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، من تزايد خطر تدهور الوضع في الضفة الغربية، قائلًا إن امتداد الصراع إلى المنطقة لا يزال كبيرًا أيضًا.

وأشار وينسلاند في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي الذي يناقش الوضع في فلسطين، إلى تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي كان قد وصل إلى مستويات مثيرة للقلق قبل الحرب الحالية.