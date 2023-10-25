شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد خمسة فلسطينيين، اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلى، فى شمال ووسط الضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن ثلاثة شبان استشهدوا وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لهم بطائرة في مخيم "جنين" الواقع في شمال الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت عدة قرى وبلدات في "جنين" الليلة الماضية ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات، قبل أن تطلق طائرة إسرائيلية صاروخين على الأقل صوب مجموعة من الشبان في محيط مقبرة مخيم شهداء "جنين"، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة إضافة إلى إصابة آخرين، جرى نقلهم إلى مُستشفيات مدينة جنين.

وفي مدينة "قلقيلية" شمال غرب الضفة، استشهد شاب برصاصة في الصدر أصيب بها من قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمدينة، وفي مخيم "قلنديا" شمال القدس (خارج الجدار)، استشهد شاب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عملية اقتحام واسعة للمخيم .

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أنه جرى نقل الشاب قبل استشهاده إلى مُجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، في محاولة لإسعافه لكنه استشهد نتيجة إصابته بالرصاص الحي في الصدر والرأس.

وأصيب خمسة شبان آخرين من المخيم بالرصاص الحي، وداهم جنود الاحتلال عشرات من المنازل بالمخيم، وقاموا بتفجير أبواب بعضها وتحطيم محتوياتها، والاعتداء بالضرب على عدد من السكان.

كما فجر جنود الاحتلال أبواب عدد من المحال التجارية واقتحموها وحطموا محتوياتها، فيما اعتدى الجنود على سيارات بعض المواطنين وحطموا زجاجها بأعقاب البنادق، وفقاً لشهود عيان.

وبهذا يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من شهر أكتوبر إلى 103 شهداء، بينهم شهيدان داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي (حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية).