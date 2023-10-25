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سوريا: مقتل وإصابة 15 عسكريا جراء عدوان إسرائيلى على مواقع بريف درعا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكرى سورى، مقتل ثمانية عسكريين وإصابة سبعة آخرين بجروح، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية، جراء عدوان إسرائيلى استهدف عدة نقاط بريف درعا السورية فجر اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله "إنه حوالي الساعة الواحدة و45 دقيقة من فجر اليوم (بتوقيت دمشق)، نفذت إسرائيل عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، استهدف عددا من النقاط العسكرية في ريف درعا، مما أدى إلى مقتل ثمانية عسكريين، وإصابة سبعة آخرين بجروح، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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