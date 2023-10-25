شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول إماراتى يطالب بعدم توسع نطاق الأزمة فى فلسطين والعودة لحلول سياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الدبلوماسى لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور بن محمد قرقاش على موقف بلاده المستند إلى ضرورة معالجة الأزمة الإنسانية وحماية المدنيين وضمان عدم توسع نطاق الأزمة "فى فلسطين" والعودة إلى حلول سياسية مستدامة تُجنب المنطقة التأزيم المتكرر.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن ذلك جاء خلال لقاء قرقاش مع وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، حيث تم بحث أوجه التعاون وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الحالية في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها . وتطرق اللقاء أيضا إلى استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، وأكد الدكتور أنور قرقاش أهمية الحدث ودوره في حشد الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي وتداعياته وإيجاد حلول ملموسة لمعالجة هذا الأمر.

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