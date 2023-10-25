"ضفادع القسام" يتسللون إلى شواطئ زيكيم في أكبر اختراق بحري منذ "طوفان الأقصى"

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وذكرت تقارير إعلامية أن هذا "الاختراق البحري قد يكون الأكبر، من جانب المقاومة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة عقب عملية "طوفان الأقصى"، والتي شهدت أيضاً تسلل مقاومين إلى شاطئ زيكيم شمال غرب القطاع".
22 أكتوبر, 15:55 GMT
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، إحباط "عملية التسلل عند شاطئ زيكيم"، مؤكدا أن "قواته تمشط المنطقة، لكنه لم يكشف عن تفاصيل بشأن حجم العملية وعدد المشاركين فيها".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، فيما تمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
17 أكتوبر, 15:28 GMT
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.