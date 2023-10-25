حسن نصر الله يبحث مع قادة "المقاومة الفلسطينية" التنسيق الدائم لتحقيق "انتصار حقيقي" على إسرائيل

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "اللقاء استعرض الأحداث الأخيرة في قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" وما تلاها من تطورات على كل صعيد، بالإضافة إلى المواجهات القائمة عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية".
وأضاف البيان أنه "جرى تقييم المواقف المتخذة دولياً وإقليمياً وما يجب على أطراف محور المقاومة القيام به في هذه المرحلة الحساسة"، مشيرا إلى أنه "جرى خلال اللقاء أيضا بحث سبل تحقيق انتصار حقيقي للمقاومة في غزة وفلسطين ووقف العدوان على غزة والضفة".
18 أكتوبر, 08:03 GMT
وختم "حزب الله" بيانه، بالقول إن "نصر الله ونخالة والعاروري اتفقوا على مواصلة التنسيق والمتابعة الدائمة للتطورات بشكل يومي ودائم".
وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره أيضا.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
أمس, 11:05 GMT
وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه "تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا".