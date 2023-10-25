حسن نصر الله يبحث مع قادة "المقاومة الفلسطينية" التنسيق الدائم لتحقيق "انتصار حقيقي" على إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "اللقاء استعرض الأحداث الأخيرة في قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" ‏وما تلاها من تطورات على كل صعيد، بالإضافة إلى المواجهات القائمة عند ‏الحدود اللبنانية الإسرائيلية".

وأضاف البيان أنه "جرى تقييم المواقف المتخذة دولياً ‏وإقليمياً وما يجب على أطراف محور المقاومة القيام به في هذه المرحلة ‏الحساسة"، مشيرا إلى أنه "جرى خلال اللقاء أيضا بحث سبل تحقيق انتصار حقيقي للمقاومة في غزة وفلسطين ووقف العدوان على غزة والضفة".‏

18 أكتوبر, 08:03 GMT

وختم "حزب الله" بيانه، بالقول إن "نصر الله ونخالة والعاروري اتفقوا على مواصلة التنسيق والمتابعة الدائمة للتطورات ‏بشكل يومي ودائم".

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره أيضا.

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

أمس, 11:05 GMT

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على قطاع غزة.

وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه "تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا".