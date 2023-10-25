فهمي لـ"الخليج 365": ليس هناك أي قيمة حقيقية لمحاولة بايدن مساواة ما يحدث في غزة وأوكرانيا

دبي - محمود عبدالرازق - وجاءت تصريحات الوزير فهمي خلال مقابلة مع وكالة "الخليج 365" قال خلالها إنه "لا يرى أي قيمة حقيقية في محاولة مساواة ما يحدث في غزة وأوكرانيا، إلا لأسباب انتخابية وهذه نسب مختلفة وأسباب مختلفة تماما".

وعلق فهمي على الدعم الأمريكي لإسرائيل بالقول إن "كمية المساعدات المادية والموارد هنا تجاوزت ما يتم تقديمه للعديد من دول الناتو"، مشيرا إلى أن مثل هذه المساعدة تبعث إلى الدهشة، وتثير تساؤلات حول نوايا واشنطن الحقيقية.

وأضاف فهمي: "إذا كنت تعتزم تقديم الدعم الكامل دون وجود خطوات واضحة لخفض التصعيد، فستكون يديك مغطاة بالدماء أيضا"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن مستوى العنف في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجعل من الممكن اشتراك أطراف جديدة.

وتابع فهمي بالقول: "كمحلل، لا أتوقع أن تكون هناك نية لتوسيع الصراع، لكن من الناحية العملية، لن أستبعد ذلك، بالنظر إلى المستوى المستمر للعنف".

وخلص فهمي بالقول إن الصراع أثر على سوق الغاز، حيث انخفضت بالفعل كمية الغاز التي يتم إرسالها من مصادر إسرائيلية إلى مصر لتحويلها إلى الغاز الطبيعي المسال لإرسالها إلى أوروبا.

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.