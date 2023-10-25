شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: "الدولة الفلسطينية المستقلة" هي الحل الوحيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الحل الوحيد للصراع في الشرق الأوسط، هو منح الشعب الفلسطيني حقوقه، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.

وحذر من أن استمرار الحرب على غزة، لن يجلب أمنًا ولا سلامًا ولا استقرارًا.

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وقف العدوان على غزة

ودعا الصفدي في كلمة المجموعة العربية في جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية التي عقدت في نيويورك أمس الثلاثاء، إلى ضرورة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر بشكل فوري، مؤكدًا أهمية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وحذر وزير الخارجية الأردني من مخاطر أن يصل النزاع الدائر في غزة الآن إلى لبنان وإلى الضفة الغربية.