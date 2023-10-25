شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يحذر من الآثار السلبية للتصعيد الفلسطينى الإسرائيلى على الاقتصاد والسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت رئيسة صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا من تداعيات خطيرة جراء التصعيد المستمرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى قطاع غزة.. مشيرة إلى الآثار السلبية التى خلفتها الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية على قطاعي الاقتصاد والسياحة في المنطقة بأكملها خاصة على الدول المجاورة، مؤكدة دعم صندوق النقد الدولي الدول المستقرة في العالم بتحقيق مستقبل واعد.

وقالت جورجيفا ـ فى كلمة على هامش فعاليات اليوم الثانى على التوالى من مبادرة "مستقبل الاستثمار" في نسختها الـ7 بالعاصمة السعودية الرياض تحت عنوان "البوصلة الجديدة" وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية اليوم الأربعاء، إن النزاع الدائر حاليا في قطاع غزة أثر بشكل كبير على حياة المدنيين والأطفال الذين فقدوا ذويهم، كما حرمهم من ممارسة حقوقهم المشروعة في تلقي التعليم وأداء مهاراتهم اليومية في بيئة آمنة ومستقرة، معربة في الوقت نفسه عن قلقها الشديد من تداعيات هذا النزاع على المنطقة.

وشددت على ضرورة العمل على إعادة الأمور إلى نصابها في قطاع غزة، مشيرة إلى حدوث تغييرات في سياسة صندوق النقد الدولي عقب جائحة كورونا والمشاكل الجيوسياسية التي يشهدها العديد من دول العالم، واصفة الأوضاع الراهنة في العالم بأنه على صفيح ساخن.