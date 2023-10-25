شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول صينى: تجاهل حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولة مستقلة السبب الجذرى للصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون، أن "السبب الجذرى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى يكمن فى حقيقة أن الأراضى الفلسطينية محتلة بشكل غير قانونى لفترة طويلة، وقد تم تجاهل حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولة مستقلة لفترة طويلة، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطينى لم تكن محمية بشكل أساسي لفترة طويلة".

وقال جيون - في تغريدة له على منصة (x)، اليوم الأربعاء، إن "الحل الأساسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو تنفيذ (حل الدولتين) وتحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل " . وأضاف أنه "لا يمكن للمناقشات بشأن قضايا محددة أن تتجاهل هذه الخلفية، ولا يمكن للإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن أن تحيد عن الاتجاه الصحيح. وإلا فلن تكون هناك عدالة في العالم، بل إن القرارات التي يتخذها مجلس الأمن قد تؤدي إلى نتيجة عكسية".

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