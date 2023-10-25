شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يدعو لإتاحة وصول المساعدات إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان دعوته إلى إطلاق سراح المحتجزين في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قال في لقائه الأسبوعي مع الناس: "أفكر دائماً في الوضع الخطير في فلسطين وإسرائيل. أحث على إطلاق سراح المحتجزين ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وقال البابا فرنسيس إنه سيرأس قداساً خاصاً، الجمعة، من أجل السلام في كاتدرائية القديس بطرس فيما وصفه في الأسبوع الماضي بأنه سيكون "يوماً للصيام والصلاة والتوبة".