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البابا فرنسيس يدعو لإتاحة وصول المساعدات إلى غزة

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القاهرة - سامية سيد - كرر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان دعوته إلى إطلاق سراح المحتجزين في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قال في لقائه الأسبوعي مع الناس: "أفكر دائماً في الوضع الخطير في فلسطين وإسرائيل. أحث على إطلاق سراح المحتجزين ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وقال البابا فرنسيس إنه سيرأس قداساً خاصاً، الجمعة، من أجل السلام في كاتدرائية القديس بطرس فيما وصفه في الأسبوع الماضي بأنه سيكون "يوماً للصيام والصلاة والتوبة".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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