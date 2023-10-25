شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى يحذر من توقف توزيع المساعدات بغزة بسبب نقص الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الهلال الأحمر الفلسطينى، اليوم الأربعاء، من توقف توزيع المساعدات فى قطاع غزة بسبب نقص الوقود، إضافة إلى توقف عشرات المُستشفيات بالفعل عن تقديم الخدمة لعدم وجود وقود ورفض الاحتلال الإسرائيلى إدخاله للقطاع المنكوب بحجة عدم ذهابه إلى الفصائل الفلسطينية.

وقالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، في إفادة صحفية إن :"جميع المستشفيات في غزة الآن تعتمد على مولدات احتياطية للحصول على الكهرباء، وهى بحاجة للوقود لتشغيل تلك المولدات".

وأضافت "أنه منذ بداية التصعيد والإغلاق الكامل للقطاع لا يدخل الوقود، وقد نفذت جميع الإمدادات التي كانت موجودة بالفعل بالمستشفيات، لذلك من المتوقع نفاذ الوقود من جميع المستشفيات خلال يومين كحد أقصي".

وأكدت فرسخ على الحاجة الملحة لفتح ممرات إنسانية دائمة لدخول المساعدات لأن الوضع خطير ولا يحتمل المزيد من التأخير.

من جانبها، ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية كل محطات الوقود العامة والخاصة في القطاع ممن لا يزال لديهم وقود، التبرع بكل ما يمكنها توفيره للمساعدة فى إنقاذ الأرواح في المستشفيات.