الإحصاء الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب نحو 600 مجزرة و65 % من الضحايا نساء وأطفال

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أمس فقط، 47 مجزرة ضد مدنيين، راح ضحيتها نحو 800 قتيل".

وأشار تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أمس الاثنين، إلى أن "متوسط عدد المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوميا هو 35 مجزرة"، مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا التي وصلت إلى نحو 6 آلاف، بينهم نحو ألف و100 امرأة وأكثر من ألفي طفل.

ولفت التقرير إلى أن نسبة النساء والأطفال بين الضحايا تقدر بـ65 في المئة منذ بداية القصف، الذي يتواصل لليوم الـ19 على التوالي.

23 أكتوبر, 05:34 GMT

ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ19 على التوالي، مما تسبب في حصيلة هائلة من القتلى، جعلت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، يصف الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".