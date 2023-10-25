إصابة 25 عسكريا أمريكيا إثر هجمات في العراق وسوريا.. والبنتاغون يكشف التفاصيل

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم البنتاغون باتريك ريدر، أمس الثلاثاء.

وقال ريدر: "نُفذت 10 هجمات على الأقل في العراق و3 في سوريا بالمسيّرات المسلحة والصواريخ على قواتنا وقوات التحالف في الفترة ما بين 17 و24 أكتوبر 2023".

وأضاف ريدر: "نعرف أن الجماعات التي نفذت الهجمات "مدعومة من النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني".

وتابع: "نرى إمكانية حدوث تصعيد أكثر خطورة في المستقبل القريب من وكلاء إيران، ما يعني بنهاية المطاف من إيران ضد القوات والأفراد الأمريكيين في جميع أنحاء المنطقة".

أمس, 08:37 GMT

وفي السياق، ذكرت شبكة وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن القيادة المركزية أن نحو 25 عسكريا أمريكيا أصيبوا في هجمات بطائرات مسيرة على قواعد أمريكية في العراق وسوريا، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أن الإصابات طفيفة.

وتعرضت القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط، خلال الأيام الماضية، لهجمات تقول واشنطن إن "مصدرها حلفاء إيران في المنطقة وربما كانت تستهدف إسرائيل".

وأعلنت واشنطن نشر "عدد إضافي من القوات تحت أوامر الاستعداد للانتشار كإجراء احترازي، يسمح لنا بالاستعداد لتحريك القوات بسرعة".

وازدادت تلك الهجمات عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة في 7 أكتوبر وخلفت أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد عن 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة.