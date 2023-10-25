شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تطالب بمنع استخدام "التجويع" سلاحًا ضد الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت دولة الكويت المجتمع الدولي متمثلًا بلجنة الأمن الغذائي العالمي، بمنع استخدام "التجويع" كسلاح عسكري وسياسي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان إعمال حقهم المكفول في الغذاء من خلال إيصال المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك في مداخلة مندوب دولة الكويت الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة (فاو) م. يوسف جحيل، أمام اجتماع اللجنة التابعة للأمم المتحدة السنوي المنعقد في مقر (فاو) أثناء مناقشة (حالة الأمن الغذائي في العالم) الذي جرى خلاله التطرق إلى حالة الحصار والتجويع الذي يفرضه الاحتلال على سكان قطاع غزة.

التمسك بالحق في الغذاء للجميع

وقال جحيل، "إن الكويت تناشد الدول الأعضاء في لجنة الأمن الغذائي العالمي التمسك بالحق في الغذاء للجميع ودون تمييز، وفق ميثاق منظمة الأغذية والزراعة والأمم المتحدة، كما تشدد على ضرورة عدم استخدامه كسلاح لتجويع الشعب الفلسطيني".

وطالب في هذا المجال الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بالإسراع في إيصال المساعدات الغذائية والإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، داعيا (فاو) وجميع دولها الأعضاء إلى ضرورة البحث عن حلول عاجلة لمواجهة النقص الحاد في الغذاء والماء هناك.

وأيد ممثلو الدول الأعضاء من مختلف أقاليم العالم الموقف الكويتي الداعم لإنقاذ الشعب الفلسطيني من خطر المجاعة.

حالة الأمن الغذائي

ويستمر اجتماع (لجنة الأمن الغذائي العالمي) حتى 27 أكتوبر الحالي تحت شعار (إحداث فارق في الأمن الغذائي والتغذية)، ويستعرض كلا من (حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2023) و(تعزيز تنسيق الاستجابات على مستوى السياسات لأزمة الغذاء العالمية) و(تعزيز تحويل النظم الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية) و(إعمال الحق في الغذاء الكافي).

وأنشئت (لجنة الأمن الغذائي العالمي) عام 1974 كمنتدى حكومي دولي يقوم على استعراض ومتابعة سياسات الأمن الغذائي، ثم خضعت في عام 2009 لعملية إصلاحية من أجل "كفالة الإصغاء إلى أصوات أصحاب المصلحة الآخرين في النقاش العالمي بشأن الأمن الغذائي والتغذية".

وترتكز اللجنة أساسًا على كل من منظمة الأغذية والزراعة (فاو) و(برنامج الأغذية العالمي) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) بوصفها المنبر الدولي الرائد لترابط وتقارب السياسات بشأن الأمن الغذائي والتغذية.

وتعمل على رفع تقارير سنوية عن نشاطها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإلى المؤتمر العام للفاو.