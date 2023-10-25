شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: نستضيف 600 ألف فلسطيني نازح داخل غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، إن ما يقرب من 600 ألف فلسطيني نزحوا داخل غزة ويقيمون في 150 منشأة تابعة لها.

وأضافت أن 40 على الأقل من منشآتها تأثرت بسبب الحرب.

وتابعت "ملاجئنا تستوعب أربعة أضعاف طاقتها وينام الكثير من الأشخاص في الشوارع نظرا لازدحام المنشآت القائمة حاليا".

الأونروا تحذر

وكانت الأونروا، قد قالت إن غزة تحتاج إلى ما لا يقل عن 160 ألف لتر من الوقود يوميًا من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية مثل المستشفيات والمخابز.

وقالت جولييت توما المتحدثة باسم الوكالة، إنه قبل الحرب، كان قطاع غزة يتلقى نحو 480 ألف لتر من وقود الديزل والبنزين يوميًا، وفقًا لما نقلته شبكة (سي إن إن) عن البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

من هذه الكمية اليومية، يُستخدم نحو 400 ألف لتر لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أيضًا.

نفاد مخزون الوقود

وأعلنت الأونروا أن مخزونها من الوقود اللازم لتشغيل مرافقها ومراكز الإيواء ومحطات المياه في قطاع غزة سينفد بالكامل خلال ساعات، محذرة من تعمق الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأكدت أن إمدادات المياه وتشغيل مولدات الكهرباء الخاصة بها ستتوقف بسبب نفاد الوقود، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول إمدادات الوقود لليوم الـ18 على التوالي، لافتة إلى أن أهالي القطاع ومن يقيم في مراكز الإيواء بحاجة ماسة للمياه والغذاء.