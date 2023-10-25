الخليج اليوم .. "الأرصاد" تكشف تفاصيل تأثر السعودية بالعاصفة المدارية "تيج" اليوم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، تأثر السعودية بشكل غير مباشر، بالحالة المدارية "تيج"، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء إلى يوم الخميس.

وأضاف القحطاني أنه "قد ينتج عن ذلك ‏أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الربع الخالي، ومنطقة ‫نجران، والخرخير، وشرورة"؛ مشيرًا إلى أن سرعة في الرياح قد تصل إلى 45كم/ساعة ‏مع أتربة مثارة.

يذكر أن الاضطراب المداري في بحر العرب قد تطور وتحول إلى "عاصفة مدارية" تتحرك نحو السواحل اليمنية والعمانية.

وبحسب الجدول الخاص بتسميّة العواصف في بحر العرب، فقد تمّ تسميّة العاصفة المدارية بـ"تيج"، وهو اسم مُختار من الهند ويُشير إلى الحركة السريعة.

تطور العاصفة

وتوضح آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المُبكر من المخاطر المُتعددة إلى استمرار تطور العاصفة المدارية "تيج" في بحر العرب، تتمركز جنوب غرب بحر العرب على دائرة عرض 10 شمالاً و خط طول 58.53 شرقاً، وتبعد عن سواحل سلطنة عُمان حوالي 870 كم، وتُقدر سرعة الرياح حول المركز من 50 كم إلى 63 عقدة، وتبعد أقرب سحب ماطرة مصاحبة للحالة حوالي 600 كم عن ولاية سدح.

وتشير آخر التوقعات إلى استمرار تحرك العاصفة المدارية "تيج" نحو الغرب والشمال الغربي باتجاه محافظة ظفار واليمن (محافظة المهرة) مع فرص لتطور العاصفة المدارية تيج إلى إعصار من الدرجة الأولى، خلال الـ 24 ساعة القادمة، ومن المُتوقع أن يبدأ التأثير المُباشر على محافظتي ظفار والوسطى مساء يوم الأحد 22 أكتوبر واحتمال عبور مركز الحالة صباح الثلاثاء بين محافظتي ظفار العمانية والمهرة اليمينة.