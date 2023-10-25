الخليج اليوم .. السعودية: هذه الحالات المرضية التي تستوجب عزل الطلاب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكدت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية" أن هناك 4 حالات تستوجب العزل عند ظهور بعض الأعراض المرضية على الطلاب، وكذلك المعلمين، وتشمل: ارتفاع درجة الحرارة، وأعراض الجهاز التنفسي (الكحة أو ضيق التنفس)، وأعراض الجهاز الهضمي (آلام البطن أو الإسهال أو التقيؤ)، والطفح الجلدي.

وبيّنت أنه في حال كانت المدرسة تشعر بالقلق من احتمال تفشي مرض معدٍ، فإنه يجب التواصل وفق آلية التواصل والتبليغ عن الحالات المعدية في المدارس للحصول على النصائح والدعم، مشيرة إلى أنه في حال استدعى الوضع اتخاذ أي إجراء وقائي من قبل ممثلي وزارة الصحة بالمنطقة، فيتم التنسيق على مستوى الشؤون الصحية المدرسية بالمنطقة والمدرسة.

وأوضحت أن هناك 6 طرق لانتشار العدوى، تتضمن: إفرازات وفضلات الجهاز الهضمي، مثل: الإسهال المعدي والنزلات المعوية وفيروس الكبد A، أو عن طريق الجهاز التنفسي (إفرازات الأنف والفم)، مثل: نزلات البرد والإنفلونزا، أو من خلال الاتصال المباشر (ملامسة الجلد، ملامسة اللعاب وسوائل الجسم الأخرى)، مثل: التهابات الجلد الفطرية، كالقوباء والجرب والجديري المائي (العنقز).

وتنتشر العدوى أيضاً من خلال الاتصال غير المباشر مثل ملامسة الأسطح أو مواد مثل أقلام الرصاص والمناديل والملابس المتسخة وأدوات المائدة الملوّثة، مثل: الإنفلونزا ونزلات البرد، ومن خلال ملامسة مثل دم المصاب بـ"فيروس الكبد B، وفيروس الكبد C، وفيروس نقص المناعة البشرية -الإيدز-، أو من خلال تناول طعام أو ماء ملوّث، مثل: التسمم الغذائي.