شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء فى قطاع غزة لـ 5795 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي تصعيده في قطاع غزة إلى 5795، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكان قد أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، إن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بلغ 5791 شهيدا منهم 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنا، إضافة إلى إصابة 16297 مواطنا بجراح مختلفة.

وأوضح القدرة، أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بلغت 644 مجزرة راح ضحيتها 4292 شهيدا، ولازال العدد الأكبر منهم تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات الساعات الماضية أوقع 305 طفلا و173 نساء و 78 مسن.