شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 72 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة فى مُحافظات الضفة الغربية، طالت 72 مواطنًا فلسطينيًا.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه جرى اعتقال 20 شخصًا من القدس، من بينهم 14 من مُخيم "قلنديا" الواقع خارج جدار الفصل العنصري، ومُرابطتان مقدسيتان.

واعتقلت قوات الاحتلال ستة من مُحافظة رام الله، بوسط الضفة، واثنين من مُحافظة "قلقيلية" بشمال غرب الضفة، وأسيرًا مُحررًا من محافظة "سلفيت" الشمالية.

ومن جنين شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أشخاص، كما اعتقلت ثلاثة من "طوباس" المُجاورة.

ومن الخليل جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال 26 شخصًا فيما جرى اعتقال 11 من مُحافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس.