شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلى لمنزل شرق قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 8 فلسطينيين على الأقل، وأُصيب آخرون، فى قصف إسرائيلى استهدف منزلا فى حى الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر بالقطاع بأن ثمانية أشخاص، بينهم نساء وأطفال، استشهدوا فى قصف منزل مُكون من أربعة طوابق، فيما أصيب آخرون، ولا يزال عدد منهم تحت الركام.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ19 على التوالي موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، الذين تقصف منازلهم على رؤسهم، إضافة إلى الدمار المهول في المنازل، والبنايات، والأبراج والشقق السكنية، وفي البنية التحتية.

واستشهد أمس الثلاثاء أكثر من 800 ، غالبيتهم من النساء والأطفال، في 47 قصفا، نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي.

ووصل عدد الشهداء منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر إلى أكثر من 6000 شهيد، وأكثر من 18 ألف مصاب.