شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى استهدف منزلا فى خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر فلسطينية فى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن خمسة أشخاص استشهدوا فى قصف جوى إسرائيلى استهدف منزلا فى خان يونس جنوب القطاع المنكوب والذى يتعرض لعدوان إسرائيلى غير مسبوق منذ 19 يومًا .

ومن جانبها، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من أنها ستضطر لوقف عملياتها الإغاثية، فى القطاع بسبب نفاد الوقود.

وحذرت الوكالة، من أن عملياتها وصلت إلى حد الانهيار.

وقبل أيام فقط، سُمح لبضع عشرات من الشاحنات المحملة بمواد أساسية بالدخول عبر معبر غزة، وهى لا تكفى لتلبية احتياجات القطاع.

