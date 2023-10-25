شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأسترالية تدعو إلى هدنة إنسانية فى غزة للسماح بدخول المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت أستراليا اليوم الأربعاء، إلى هدنة إنسانية فى قطاع غزة للسماح بدخول الإمدادات والمساعدات.

كما دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بينى وونج - في بيان لها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) - إلى وقف الأعمال القتالية لأسباب إنسانية، حتى يتم توصيل الغذاء والماء والدواء وغيرها من المساعدات الأساسية إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها وحتى يتمكن المدنيون من الوصول إلى بر الأمان".

وأشارت إلى أن وصول المساعدات لسكان قطاع غزة كان محدودا خلال الأيام الأخيرة ولم يكن قريبا بما فيه الكفاية مما هو مطلوب..مؤكدة أن الوضع الإنساني في غزة مريع والمعاناة الإنسانية منتشرة على نطاق واسع.

