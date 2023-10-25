شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: قتل آلاف الأطفال فى غزة لم يكف لدفع الغرب للوقوف وراء قرار بوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "بعض القوى السياسية فى الغرب أثبتت عدم قدرتها على إصدار قرار فى مجلس الأمن الدولى يدعو إلى وقف إطلاق النار وتسوية الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، حتى بعد ظهور تقارير عن "ذبح" آلاف الأطفال فى قطاع غزة " .

وأكدت زاخاروفا - تعليقا على تقارير نقلت عن بيانات (اليونيسف) تؤكد مقتل أكثر من 2300 طفل في قطاع غزة منذ تصاعد النزاع - "الحاجة الملحة للموافقة على قرار من مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن " . وأضافت - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - " هذا هو الأمر الأكثر وضوحا والأبسط إلى حد ما، والذي يجب القيام به في هذا الوضع: ببساطة إصدار بيان أو قرار، أو وثيقة تتضمن دعوة موحدة لوقف إطلاق النار، وتسوية الوضع وما إلى ذلك " . وبحسب اليونيسف، فقد قُتل أكثر من 2300 طفل، وأصيب أكثر من 5300 آخرين في قطاع غزة، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع على مدى 18 يوما. وبحسب بيان المنظمة، فإن أكثر من 400 طفل يقتلون ويجرحون يوميا جراء قصف الاحتلال المتواصل على القطاع.



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