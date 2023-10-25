قائد الجيش الثالث المصري: جاهزون لطي الأرض للحفاظ على تراب مصر... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف أن "رجال الجيش الثالث الميداني جاهزون لطي الأرض، في نطاق المسئولية أو في أي مكان آخر، يتم تكليفهم بالانطلاق إليهم".

وأشار إلى أنهم يضعون نصب أعينهم المصلحة العليا للوطن، ويحافظون على أمنها، ويهبون أنفسهم وأرواحهم فداءً لتراب الوطن.

وأكد أن أفراد الجيش المصري يواصلون الليل بالنهار ليبقوا حائط الصد والدرع الواقي ضد كل من يحاول العبث بمقدرات الوطن.

يشار إلى أن الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش الثالث الميداني يُطلق عليها بأنها صمام الأمان للجيش الثالث الميداني، وهي درة تاج العسكرية المصرية.

وتأسست هذه الفرقة عام 1956، وشاركت في العديد من الحروب مثل 1956 و1967 و1973 وحرب تحرير الكويت، وكانت في مقدمة الصفوف هناك.

ويذكر من بطولات هذه الفرقة تاريخيا، تأمين عبور القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر، وكان من بين أبرز مهامها القتال في ثغرة الدفرسوار وصد محاولة دخول العدو الإسرائيلي للسويس والإسماعيلية.