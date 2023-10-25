مقاتلات إسرائيلية تقصف مطار حلب الدولي وتخرجه عن الخدمة للمرة الرابعة خلال شهر

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن الدفاع السورية أنه "في حوالي الساعة الواحدة و25 دقيقة اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي".

وأضافت: "أدى القصف إلى حدوث أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه من الخدمة".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في بيان، في وقت سابق اليوم، أنه "دمر شحنات أسلحة وذخائر إيرانية داخل مطار حلب في سوريا ردا على القذائف التي أطلقت أمس تجاه الأراضي الإسرائيلية".

يذكر أن مطار حلب الدولي كان قد تعرض 3 مرات لقصف إسرائيلي، كان آخرها يوم الأحد الماضي، ما أدى لخروجه عن الخدمة.

وتتهم إسرائيل، إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية، من خلال نشر أسلحة في ‏سوريا أو عبرها.‏

14 أكتوبر, 20:57 GMT

كما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بأنه "لن يتم السماح لإيران وحزب الله بالتموضع في سوريا وإيذاء إسرائيل".

وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهيستيريا التي تعاني منها بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.