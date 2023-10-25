مقاتلات إسرائيلية تقصف مطار حلب الدولي وتخرجه عن الخدمة للمرة الرابعة خلال شهر

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وأضافت: "أدى القصف إلى حدوث أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه من الخدمة".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في بيان، في وقت سابق اليوم، أنه "دمر شحنات أسلحة وذخائر إيرانية داخل مطار حلب في سوريا ردا على القذائف التي أطلقت أمس تجاه الأراضي الإسرائيلية".
وتتهم إسرائيل، إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية، من خلال نشر أسلحة في سوريا أو عبرها.
14 أكتوبر, 20:57 GMT
كما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بأنه "لن يتم السماح لإيران وحزب الله بالتموضع في سوريا وإيذاء إسرائيل".
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهيستيريا التي تعاني منها بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".