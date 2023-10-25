رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: لدينا تعاون كبير مع روسيا لأن لديها أفضل علماء العالم

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الوزير منير الدسوقي، وهو أيضا مستشار رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، أن "الذكاء الاصطناعي يلعب دورا كبيرا في تقدم العلوم بالممكلة"، مشيرًا إلى أن بلاده حرصت على استخدامه في البحث والتطوير وهذا شيء جديد على مستوى العالم.

وبشأن التعاون مع روسيا، قال الدسوقي، في تصريحاته لوكالة "الخليج 365"، على هامش أعمال "مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية " في الرياض: "لدينا تعاونات عملية كثيرة مع روسيا، لأن لديهم أفضل علماء العالم".

19 أكتوبر, 15:47 GMT

وأضاف أن "السعودية استثمرت في التقنيات منذ فترة طويلة ولديها بنية تحتية متميزة على مستوى العالم"، ناصحًا الجميع إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الواعدة التي تحول الاقتصاد الوطني.

وتركز المبادرة على التحديات التي يواجهها العالم في مجالات الاقتصاد والمناخ والتكنولوجيا، بمشاركة وحضور قادة العالم وكبرى الشركات الصناعية والمستثمرين والمبتكرين وصانعي السياسات.

وتعد "مبادرة مستقبل الاستثمار"، التي تأتي تحت عنوان "البوصلة الجديدة"، مناسبة مهمة لمناقشة العديد من الموضوعات ومنها تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجهها المجتمعات حول العالم.