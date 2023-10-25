شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 18 فلسطينيًا في غارات قوات الاحتلال بقطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 18 فلسطينيًا وأصيب العشرات،اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن القصف الإسرائيلي العنيف على شارع الهوجا بجباليا شمال القطاع ومخيم النصيرات وسط القطاع، أسفر عن استشهاد 18 فلسطينيًا وإصابة عشرات من الفلسطينيين بجروح، في سلسلة الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على مدينة رفح ومخيم المغازي.

من جهتها وثقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 6000 فلسطيني، وإصابة نحو 20 ألف بجروح مختلفة، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم التاسع عشر على التوالي. وبينت أن 70% من ضحايا العدوان هم أطفال ونساء وكبار في السن.