شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني لماكرون: وقف العدوان على غزة ضرورة قصوى وعلى العالم أن يتحرك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن وقف العدوان على غزة ضرورة قصوى، وعلى العالم أن يتحرك فورا بهذا الاتجاه.

وبحث العاهل الأردني والرئيس الفرنسي الجهود الممكنة دوليًا للعمل على إنهاء دوامة العنف، والوصول إلى أفق سياسي لإنهاء العدوان الإسرائيلي، وضمان الأمن، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وحذر ملك الأردن خلال اللقاء، الذي جرى في قصر الحسينية، من استمرار العدوان على قطاع غزة، الذي قد يدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك فورا للضغط على إسرائيل لوقف حربها وحماية المدنيين وكسر الحصار عن القطاع.

وجدد التحذير من خطورة تدهور الوضع الإنساني في القطاع، مؤكدا أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وأكد رفضه لأية محاولات للتهجير أو التسبب بالنزوح داخل قطاع غزة.