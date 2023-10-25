شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مطار حلب للمرة الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي جددت "عدوانها" الجوي على الأراضي السورية، وقصفت اليوم الأربعاء مطار حلب الدولي.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن ذلك أدى لتضرر مهابط المطار، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

المطار خارج الخدمة

وأشار إلى أن المطار بذلك سيبقى خارج الخدمة، مؤكدًا أن دولة الاحتلال كانت قصفت المطار قبل ثلاثة أيام وأخرجته عن الخدمة.

وأكد المرصد أن هذه المرة تعد الرابعة التي يقصف خلالها المطار خلال أقل من أسبوعين.