الخليج اليوم .. وزير المالية السعودي يرسم مستقبلا مزهرا للقطاع غير النفطي في المملكة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بنحو 6 في المائة خلال العام الجاري 2023.

وقال خلال مشاركته في ثاني أيام منتدى "مباردة مستقبل الاستثمار" المنعقد في الرياض، إن القطاع غير النفطي في السعودية لا يزال يسجل نموا قويا.

وتحدث خلال جلسة حوارية ضمن أعمال المبادرة عن إجراءات المالية الحمائية، قائلا إنها تؤثر بالأساس في الدول منخفضة الدخل، مضيفا أن الدول منخفضة الدخل تتحمل التبعات الأكبر للمخاطر حاليا.

وفي أكتوبر الجاري، أصدر صندوق النقد الدولي أحدث توقعاته للاقتصاد العالمي للعامين 2023 و2024، وقام بخفض توقعاته للنمو لعدد من الاقتصادات، ومن بينها السعودية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي هذا العام بنسبة 0.8% في 2023، بعدما كان يتوقع في يوليو الماضي أن يحقق اقتصاد المملكة، الذي يعد الأكبر في العالم العربي، نموا بنسبة 1.9%.

إلا أن صندوق النقد الدولي، رفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في 2024، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 2.8%.