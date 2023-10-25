سلطنة عُمان تجرى انتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة الأحد المقبل

القاهرة - سامية سيد - تستعد سلطنة عمان لانتخابات أعضاء الدورة العاشرة لمجلس الشورى في السلطنة يوم 29 أكتوبر، وهو الموعد الذي حددته اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى.

وعقدت اللجنة الإعلامية لانتخابات مجلس الشورى اجتماعها برئاسة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام وبحضور أعضاء اللجنة لمناقشة استعدادات التغطية الإعلامية ليوم التصويت.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، استعداداتها للانتخابات، وما ستقوم به من مهام وأدوار وفقًا للاختصاصات المنصوص عليها في قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، وكل ما من شأنه تسيير أعمالها وفق الاختصاصات المحددة لها.